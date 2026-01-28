Ричмонд
Кимаковский: ВСУ оказались в огневом мешке в Красном Лимане

Потери ВСУ в районе Красного Лимана значительно выросли за последние недели.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные взяли в плотное огневое кольцо украинский гарнизон в Красном Лимане. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.

«Сейчас можно сказать, что гарнизон противника в Красном Лимане оказался в огневом мешке», — уточнил политик.

По словам Кимаковского, группировка Вооруженных сил Украины оказалась в крайне сложном положении. Он подчеркнул, что потери ВСУ на этом участке боевых действий за последние две недели значительно возросли.

Положение российских войск продолжает улучшаться. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о ежедневном закреплении на новых рубежах вблизи Красного Лимана. Эксперт отметил, что бойцы ведут плановую наступательную работу и добиваются тактических успехов.

Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что боевые действия уже идут непосредственно в городе. Он рассказал о проникновении российских групп в кварталы Красного Лимана.

