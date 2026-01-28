27-летний боец Константин Алексеев из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянке простятся с бойцом Сергеем Гладких, который героически погиб в зоне специальной военной операции. Он добровольно заключил контракт и отправился защищать Родину в качестве снайпера мотострелковой роты.