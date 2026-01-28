27-летний боец Константин Алексеев из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Печальная новость пришла в Приангарье. «За ленточкой» героически погиб 27-летний Константин Алексеев из Усть-Кута. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Военнослужащий пал во время выполнения боевых задач 15 октября 2024 года. Церемония прощания состоялась 26 января 2026. Семья и друзья проводили защитника Отечества в последний путь, — уточнили в мэрии.
В памяти близких Константин Алексеев навеки останется храбрым, сильным и мужественным. Бойца похоронили на аллее Героев, погибших «за ленточкой».
