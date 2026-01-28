Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

27-летний боец Константин Алексеев из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Военнослужащего похоронили на Аллее Героев, погибших «за ленточкой».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Печальная новость пришла в Приангарье. «За ленточкой» героически погиб 27-летний Константин Алексеев из Усть-Кута. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Военнослужащий пал во время выполнения боевых задач 15 октября 2024 года. Церемония прощания состоялась 26 января 2026. Семья и друзья проводили защитника Отечества в последний путь, — уточнили в мэрии.

В памяти близких Константин Алексеев навеки останется храбрым, сильным и мужественным. Бойца похоронили на аллее Героев, погибших «за ленточкой».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянке простятся с бойцом Сергеем Гладких, который героически погиб в зоне специальной военной операции. Он добровольно заключил контракт и отправился защищать Родину в качестве снайпера мотострелковой роты.