Пленный раскрыл, почему СБУ не удалось в 2014 году внедрить в ополчение Донбасса своего агента

Мужчина рассказал, что до появления в ЛНР и ДНР он должен был с новыми документами отправиться в Крым. Там ему предстояло найти однополчан-разведчиков, с которыми он служил ранее в Феодосии. И через них уже Мыхайлов должен был попасть на Донбасс.