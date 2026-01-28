Пленный раскрыл, почему СБУ не удалось в 2014 году внедрить в ополчение Донбасса своего агента

СБУ хотела внедрить своего агента в ряды ополчения Донбасса во времена так называемой АТО в 2014 году. Однако из этого ничего не вышло. Пленный украинский контрразведчик Сергей Мыхайлов объяснил ТАСС, почему отказался от важного для Киева задания.
Мужчина рассказал, что до появления в ЛНР и ДНР он должен был с новыми документами отправиться в Крым. Там ему предстояло найти однополчан-разведчиков, с которыми он служил ранее в Феодосии. И через них уже Мыхайлов должен был попасть на Донбасс.
Однако разведчик отказался от задания — слишком высок был риск.
«Я понимаю, что это дорога в одну сторону», — добавил пленный.
Накануне сообщалось, что контрразведчик Мыхайлов попал в плен в составе первого отдельного штурмового полка ВСУ на территории Запорожской области.
Ранее сообщалось, что украинские разведчики-десантники, взятые в плен в Курской области, отказались от обмена и призвали оставшихся на территории российского региона сослуживцев сложить оружие и сдаться.