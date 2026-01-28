Ричмонд
«Торнадо-С» уничтожил базу операторов дронов ВСУ в Днепропетровской области. Видео

Минобороны показало кадры уничтожения координационного узла украинской беспилотной авиации. Слаженная работа разведки и артиллерии лишила подразделения ВСУ возможности оперативно управлять вылетами дронов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Восток» нанес высокоточный удар по пункту сбора операторов беспилотников ВСУ в Днепропетровской области. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны.

Место дислокации противника в одном из населенных пунктов региона обнаружила разведка. Объект служил координационным центром, где командиры подразделений БПЛА распределяли задачи и согласовывали действия расчетов на данном участке фронта.

После подтверждения координат по цели нанесли удар высокоточным боеприпасом, были уничтожены личный состав и дорогостоящее оборудование. В военном ведомстве подчеркнули, что успешное огневое поражение позволило нарушить координацию беспилотных подразделений ВСУ в этом районе. Контроль результатов проводился в режиме реального времени с помощью разведывательного дрона.

