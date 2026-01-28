240-мм минометы «Тюльпан» уничтожили базы тяжелых дронов ВСУ под Купянском. Видео

Расчеты самоходных минометов большой мощности «Тюльпан» группировки войск «Запад» разгромили пункты временной дислокации и центры управления тяжелыми боевыми квадрокоптерами R-18 в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Разведка обнаружила позиции противника в Купянском районе. Объекты использовались украинскими подразделениями не только для управления дронами, но и для накопления и ротации личного состава.
Получив координаты целей, артиллеристы 45-й Свирской бригады оперативно выдвинулись на позиции. Ударами активно-реактивных снарядов калибра 240 мм выявленные объекты были полностью разрушены вместе с технической инфраструктурой и оборудованием для операторов БПЛА.
В военном ведомстве отметили, что «Тюльпан» является уникальным оружием, разрушительная сила снарядов которого позволяет гарантированно уничтожать защищенные командные пункты и заглубленные фортификационные сооружения.