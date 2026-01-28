Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

240-мм минометы «Тюльпан» уничтожили базы тяжелых дронов ВСУ под Купянском. Видео

Расчеты 45-й Свирской бригады нанесли удар по вражеским позициям в Купянском районе. Применение минометов большой мощности позволило разрушить укрепления, где находились операторы тяжелых дронов и накапливалась пехота противника. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Расчеты самоходных минометов большой мощности «Тюльпан» группировки войск «Запад» разгромили пункты временной дислокации и центры управления тяжелыми боевыми квадрокоптерами R-18 в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Разведка обнаружила позиции противника в Купянском районе. Объекты использовались украинскими подразделениями не только для управления дронами, но и для накопления и ротации личного состава.

Получив координаты целей, артиллеристы 45-й Свирской бригады оперативно выдвинулись на позиции. Ударами активно-реактивных снарядов калибра 240 мм выявленные объекты были полностью разрушены вместе с технической инфраструктурой и оборудованием для операторов БПЛА.

В военном ведомстве отметили, что «Тюльпан» является уникальным оружием, разрушительная сила снарядов которого позволяет гарантированно уничтожать защищенные командные пункты и заглубленные фортификационные сооружения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше