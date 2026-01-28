Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон со Starlink пролетел 178 км, уничтожил украинскую РЛС и снял это на видео

Центр беспилотных систем «Рубикон» опубликовал подборку кадров боевой работы расчетов БМ-35 «Италмас» по уничтожению украинских радаров ПВО.

БМ-35 — уменьшенная версия «Герани». Благодаря установке модулей спутниковой связи Starlink эти беспилотники получили возможность работать в FPV-режиме на большом удалении от базы. Так, РЛС из подборки уничтожены на расстоянии 71−178 километров от линии фронта.

Большинство целей — либо старые советские радары П-18, либо более современные (но тоже советской разработки) 35/36Д6. Обе станции выпускались на Украине, отсюда такое изобилие.

Также под удар попала пара «Пеликанов» — созданных в Запорожье РЛС с ФАР. Их приняли на вооружение в 2007 году, но серийный выпуск так и не наладили. После начала СВО на фронт отправили все, что имелось — в том числе опытные и предсерийные образцы.

БМ-35 способен нести боевую часть весом 15−27 кг. Это позволяет если не уничтожить РЛС противника, то как минимум нанести ей существенный урон, пишет «Осведомитель».