Дрон со Starlink пролетел 178 км, уничтожил украинскую РЛС и снял это на видео

Также под удар попала пара «Пеликанов» — созданных в Запорожье РЛС с ФАР. Их приняли на вооружение в 2007 году, но серийный выпуск так и не наладили. После начала СВО на фронт отправили все, что имелось — в том числе опытные и предсерийные образцы.