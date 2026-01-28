Офицера Королевской артиллерии Британии нечаянно застрелили во время учений

Командира группы огневой поддержки Королевской артиллерии Великобритании, 25-летнего капитана Филипа Гилберта Малдоуни, нечаянно застрелили во время военных учений, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Уточняется, что Минобороны страны подтвердило произошедшее. По официальной информации, мужчина скончался 25 января.
«Обстоятельства смерти капитана Малдоуни расследуются, и в настоящее время было бы неуместно давать какие-либо комментарии», — добавили в ведомстве.
По данным источника издания, военнослужащий получил ранение в спину во время вечерних учений элитного подразделения «Шотландская гвардия».
Малдоуни поступил на службу в 2020 году, в 2021 — его направили в Эстонию, где он пробыл полгода, в 2025 — его ранили, тоже нечаянно, после реабилитации он вернулся к выполнению своих обязанностей.
