Эксперт рассказал о «новой» тактике ВСУ в зоне СВО

Эксперт уточнил, что прием заключается в том, что один из танков ведет огонь из закрытой позиции, а другой передвигается вдоль линии огня противника и атакует точки, откуда могут производить обстрелы. Он добавил, что затем боевые машины меняются местами.
По словам Кнутова, украинцы также начали широко использовать советскую боевую технику. Эксперт уточнил, что украинские военные ведут боевые действия преимущественно с использованием оружия стран НАТО, но сталкиваются с большими потерями. Он отметил, что европейские политики требуют оправдания уничтожения техники западного производства, поэтому для удержания позиций ВСУ используют надежные советские машины.
Кнутов рассказал, что в Сумской области для сдерживания продвижения российской армии Украина использует советскую технику, так как она, в отличие от натовской, работает даже в неблагоприятных погодных условиях.
Ранее об использовании советской техники украинской армией на Сумском направлении рассказали «РИА Новости». ВСУ стянули туда танки и размещают их на закрытых огневых позициях.