Летчик Су-25 ВСУ снял поражение самолета и последние секунды своей жизни

Летчик Владислав Рыков был уничтожен 7 февраля 2024 года. Он служил в 299-й бригаде тактической авиации Воздушных сил ВСУ. В момент гибели ему было 30 лет. Посмертно 29-летний был повышен до полковника и получил звание Героя Украины. Он совершил 385 боевых вылетов. Являлся полным кавалером орденов Богдана Хмельницкого. По данным Telegram-канала «Воевода вещает», был сбит истребителем ВКС России Су-35.