Сенатор Александр Вайнберг досрочно сложил полномочия, чтобы отправиться на СВО

Сенатор от Нижегородской области, который с 2022 года регулярно посещал линию фронта с гуманитарными миссиями, досрочно сложил полномочия. Свое решение Александр Вайнберг объяснил желанием полностью сосредоточиться на поддержке бойцов непосредственно в зоне проведения спецоперации.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Совет Федерации на заседании 28 января удовлетворил заявление сенатора от Нижегородской области Александра Вайнберга о досрочном прекращении полномочий. Свое решение политик объяснил желанием отправиться в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Спикер заксобрания Евгений Люлин сообщил, что сенатор с 2022 года регулярно возил на фронт гуманитарные грузы и теперь планирует полностью сосредоточиться на помощи бойцам в зоне СВО.

Александр Вайнберг представлял Нижегородскую область в верхней палате парламента три срока подряд, и срок его полномочий истекал осенью 2026 года. До перехода в Совет Федерации он был депутатом регионального заксобрания.