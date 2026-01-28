Сенатор Александр Вайнберг досрочно сложил полномочия, чтобы отправиться на СВО

Совет Федерации на заседании 28 января удовлетворил заявление сенатора от Нижегородской области Александра Вайнберга о досрочном прекращении полномочий. Свое решение политик объяснил желанием отправиться в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Спикер заксобрания Евгений Люлин сообщил, что сенатор с 2022 года регулярно возил на фронт гуманитарные грузы и теперь планирует полностью сосредоточиться на помощи бойцам в зоне СВО.
Александр Вайнберг представлял Нижегородскую область в верхней палате парламента три срока подряд, и срок его полномочий истекал осенью 2026 года. До перехода в Совет Федерации он был депутатом регионального заксобрания.