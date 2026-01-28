Российские военные сорвали попытку ВСУ повторить операцию «Паутина». Видео

По данным канала, разведчики заметили передвижение фуры с беспилотниками и группой операторов. По цели в районе населенного пункта Хильчичи был нанесен удар из РСЗО «Торнадо-С». Именно этот район противник регулярно использует для запусков дронов по российской территории.
В результате прямого попадания грузовик вместе с оборудованием и личным составом был полностью уничтожен.
Отмечается, что ВСУ планировали повторить тактику операции «Паутина», когда для атак по объектам в глубине России использовались гражданские грузовики в качестве замаскированных мобильных платформ. Ранее в использовании мирного транспорта для провоза взрывчатки и оборудования для диверсий Украину уличили правоохранительные органы Грузии.