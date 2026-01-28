Ричмонд
Российские военные сорвали попытку ВСУ повторить операцию «Паутина». Видео

Российская разведка выявила передвижение фуры с большим количеством дронов на границе Сумской и Черниговской областей. Высокоточным ударом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» транспорт был уничтожен вместе с операторами.

Video by SHOT | ШОТ
18+
Данное видео может содержать ненормативную лексику и/или сцены, связанные с насилием. Контент не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия

Российские военнослужащие уничтожили грузовик, перевозивший большое количество БПЛА. Большегруз был обнаружен на границе Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, разведчики заметили передвижение фуры с беспилотниками и группой операторов. По цели в районе населенного пункта Хильчичи был нанесен удар из РСЗО «Торнадо-С». Именно этот район противник регулярно использует для запусков дронов по российской территории.

В результате прямого попадания грузовик вместе с оборудованием и личным составом был полностью уничтожен.

Отмечается, что ВСУ планировали повторить тактику операции «Паутина», когда для атак по объектам в глубине России использовались гражданские грузовики в качестве замаскированных мобильных платформ. Ранее в использовании мирного транспорта для провоза взрывчатки и оборудования для диверсий Украину уличили правоохранительные органы Грузии.

