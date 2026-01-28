ВС РФ поразили места подготовки к запуску дронов ВСУ дальнего действия

В министерстве сказали, что оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ было нанесено поражение местам подготовки к запуску и хранения беспилотников дальнего действия, базе горючего и пунктам временной дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований в 158 районах.
