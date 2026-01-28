Минобороны получило новые комплексы «Зубр» для борьбы с дронами. Видео

Ростех впервые поставил Министерству обороны РФ новейшие комплексы «Зубр». Они предназначены для защиты объектов критической инфраструктуры от атак БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Система «Зубр» обеспечивает прикрытие ближней зоны, обнаруживая в любое время суток как крупные воздушные цели, так и малоразмерные дроны или барражирующие боеприпасы. Особенностью комплекса является высокий уровень автоматизации: он самостоятельно находит объект и берет его на сопровождение.
«Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение. Комплекс в ходе испытаний показал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями», — отметил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
Каждый «Зубр» состоит из собственной радиолокационной станции, пункта управления и четырех модулей. В Ростехе подчеркнули, что новые системы уже начали дежурство по охране объектов инфраструктуры.