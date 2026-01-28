Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны получило новые комплексы «Зубр» для борьбы с дронами. Видео

Разработанные Ростехом новые системы «Зубр» обеспечивают автоматическое обнаружение и поражение дронов в любое время суток. Комплексы предназначены для прикрытия критически важной инфраструктуры и уже приступили к несению дежурства.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Ростех впервые поставил Министерству обороны РФ новейшие комплексы «Зубр». Они предназначены для защиты объектов критической инфраструктуры от атак БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Система «Зубр» обеспечивает прикрытие ближней зоны, обнаруживая в любое время суток как крупные воздушные цели, так и малоразмерные дроны или барражирующие боеприпасы. Особенностью комплекса является высокий уровень автоматизации: он самостоятельно находит объект и берет его на сопровождение.

«Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение. Комплекс в ходе испытаний показал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями», — отметил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Каждый «Зубр» состоит из собственной радиолокационной станции, пункта управления и четырех модулей. В Ростехе подчеркнули, что новые системы уже начали дежурство по охране объектов инфраструктуры.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше