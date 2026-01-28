Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 28 января 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 28 января на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады в районах населенных пунктов Пролетарское и Мирополье Сумской области, а также три бригады в районах населенных пунктов Графское, Верхняя Писаревка, Нескучное и Круглое Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 145 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, РСЗО, орудие полевой артиллерии и четыре склада материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Рубцы, Яцковка, Коровий Яр ДНР, Благодатовка, Нечволодовка, Новониколаевка и Петровка Харьковской области.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» заняли новые рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Дружковка, Васютинское, Красноторка и Константиновка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 100 человек. Также противник лишился боевой бронированной машины, 13 автомобилей, трех артиллерийских орудий, двух станций РЭБ, склада боеприпасов и двух складов материальных средств.

Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение

За сутки подразделения «Центра» атаковали девять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Сергеевка, Белицкое, Кутузовка, Гришино ДНР, Межевая, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 390 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и трем штурмовым полкам в районах восьми населенных пунктов Запорожской области и поселка Васильковка Днепропетровской области.

«Противник потерял более 270 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 20 автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» нанесли удар двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Одаровка Запорожской области и Садовое Херсонской области.

ВС РФ ликвидировали до 40 украинских боевиков, четыре автомобиля и две станции РЭБ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, базе горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 175 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше