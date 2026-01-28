«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады в районах населенных пунктов Пролетарское и Мирополье Сумской области, а также три бригады в районах населенных пунктов Графское, Верхняя Писаревка, Нескучное и Круглое Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 145 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, РСЗО, орудие полевой артиллерии и четыре склада материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю
Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Рубцы, Яцковка, Коровий Яр ДНР, Благодатовка, Нечволодовка, Новониколаевка и Петровка Харьковской области.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» заняли новые рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Дружковка, Васютинское, Красноторка и Константиновка ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 100 человек. Также противник лишился боевой бронированной машины, 13 автомобилей, трех артиллерийских орудий, двух станций РЭБ, склада боеприпасов и двух складов материальных средств.
Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение
За сутки подразделения «Центра» атаковали девять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Сергеевка, Белицкое, Кутузовка, Гришино ДНР, Межевая, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 390 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и трем штурмовым полкам в районах восьми населенных пунктов Запорожской области и поселка Васильковка Днепропетровской области.
«Противник потерял более 270 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 20 автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» нанесли удар двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Одаровка Запорожской области и Садовое Херсонской области.
ВС РФ ликвидировали до 40 украинских боевиков, четыре автомобиля и две станции РЭБ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Средства ПВО за сутки сбили 175 БПЛА самолетного типа.