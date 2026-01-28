Отменят ли в Пермском крае запрет на запуск БПЛА: ответ минтербеза

«Он действительно предполагает уведомительный тип использования БПЛА и отменит указ губернатора Пермского края № 64 (от 19.06.2023 года), согласно которому сейчас использование БВС (беспилотное воздушное судно — Прим. ред.) находится под запретом: исключения здесь действуют для органов власти и МСУ», — пояснили в прикамском минтербезе.
В ведомстве добавили, что в случае утверждения нового порядка перед применением беспилотника нужно будет обязательно обратиться в ЕДДС и территориальные отделы МВД, чтобы проинформировать их о предстоящем полете.
