Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отменят ли в Пермском крае запрет на запуск БПЛА: ответ минтербеза

ПЕРМЬ, 28 января, ФедералПресс. В СМИ появилась информация о том, что в Пермском крае отменили запрет на использование беспилотников и ввели уведомительный характер их запуска. Однако на данный момент указ еще не подписан губернатором. Как сообщили «ФедералПресс» в минтербезе региона, документ еще проходит необходимые процедуры согласования.

Источник: AP 2024

«Он действительно предполагает уведомительный тип использования БПЛА и отменит указ губернатора Пермского края № 64 (от 19.06.2023 года), согласно которому сейчас использование БВС (беспилотное воздушное судно — Прим. ред.) находится под запретом: исключения здесь действуют для органов власти и МСУ», — пояснили в прикамском минтербезе.

В ведомстве добавили, что в случае утверждения нового порядка перед применением беспилотника нужно будет обязательно обратиться в ЕДДС и территориальные отделы МВД, чтобы проинформировать их о предстоящем полете.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, как в регионах ПФО набирают отряды резервистов для противодействия налетам украинских дронов. Советуем прочитать материал «Панцири», сетки и отряды резервистов: какие меры принимают в регионах для отражения атак БПЛА".

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше