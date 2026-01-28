Эксперт оценил, спасет ли ВСУ американский аналог «Зубра»

Эксперт обратил внимание на то, что Tempest считается аналогом российской системы «Зубр», предназначенной для защиты от дронов. Собеседник NEWS.ru уточнил, что американский зенитный комплекс направлен на Украину не как оружие, а лишь как опытные образцы для испытаний в военно-полевых условиях.
Юрий Кнутов назвал преимущества Tempesta:
- платформа на легком шасси багги, что делает комплекс доступным по цене, позволяет двигаться с высокой скоростью и легко маневрировать;
- наличие радиолокационной станции, активной фазированной антенной решетки, развернутой на четыре стороны для электронного сканирования.
«Но минус в том, что всего-навсего там две ракеты», — добавил эксперт. Он уточнил, что это противотанковые ракеты, доработанные для поражения воздушных целей.
Ранее стало известно, что на вооружение российской армии поступили новые системы «Зубр». Разработка «Ростеха» предназначена для защиты критически важной инфраструктуры от ударов беспилотников. Особенность «Зубра» — высокий уровень автоматизации: комплекс может самостоятельно обнаруживать и сопровождать объект.