Обвиняемый во взятке экс-глава управления ФСИН ушел на СВО

Савеловский районный суд Москвы приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко. Обвиняемый в получении взятки чиновник подписал контракт с Минобороны и отправился в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на судебные материалы.
Алексея Тимченко задержали в августе 2025 года. По версии следствия, он получил взятку в размере 1,5 млн рублей и четырех смартфонов iPhone за содействие в заключении госконтракта на поставку программного обеспечения для нужд ведомства.
Изначально фигурант настаивал на своей невиновности, однако в ноябре признал вину. Разбирательство приостановили на основании закона о праве подсудимых заключать контракт на военную службу.
Ранее условный срок получил и второй участник дела Сергей Путилин, который заключил досудебное соглашение со следствием.