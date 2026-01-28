Ричмонд
Ка-52м группировки «Север» сорвал ротацию подразделений ВСУ. Видео

Кадры работы армейской авиации в зоне СВО от Евгения Поддубного. Экипаж вертолета Ка-52м группировки «Север» нанес удар по позициям противника и сорвал плановую ротацию подразделений ВСУ на переднем крае.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Экипаж вертолета Ка-52м оказал огневую поддержку российским наземным силам, продолжающим ликвидацию украинских формирований. Кадры работы армейской авиации в зоне СВО опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный.

В ходе боевого вылета летчики армейской авиации нанесли удар по позициям противника в зоне ответственности группировки войск «Север». Сообщается, что эффективные действия экипажа позволили сорвать плановую ротацию украинских подразделений на переднем крае.

После успешного выполнения задачи вертолет вернулся на аэродром базирования.