Ка-52м группировки «Север» сорвал ротацию подразделений ВСУ. Видео

Экипаж вертолета Ка-52м оказал огневую поддержку российским наземным силам, продолжающим ликвидацию украинских формирований. Кадры работы армейской авиации в зоне СВО опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный.
В ходе боевого вылета летчики армейской авиации нанесли удар по позициям противника в зоне ответственности группировки войск «Север». Сообщается, что эффективные действия экипажа позволили сорвать плановую ротацию украинских подразделений на переднем крае.
После успешного выполнения задачи вертолет вернулся на аэродром базирования.