В Крыму рассказали, какие выплаты положены участникам СВО, заключивших контракт в республике

В Крыму рассказали о выплатах для участников специальной военной операции, заключивших контракт в республике. Такую информацию в эфире «Радио Крым» озвучил начальник регионального пункта отбора на военную службу по контракту, подполковник Сергей Каштанов.
По его словам, разовая выплата от главы республики для людей, которые хоть служить по контракту, составляет 1,8 млн рублей. Кроме того, бойцам полагаются деньги от Министерства обороны России. Она составляет 400 тысяч рублей. Таким образом, первичная выплата при поступлении на службу по контракту в Крыму составляет 2,2 млн рублей.
Инструктор учебного центра «Шершень», участник СВО, лейтенант Алексей Хатунцев рассказал о дополнительных выплатах для операторов БПЛА. Им платят за уничтожение техники, а также живой силы противника.
«Также это суточные, командировочные, все это выплачивается, с денежным довольствием проблем не бывает никогда», — добавил офицер.