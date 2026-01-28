Выплаты, субсидии и сервисы: Текслер объявил о мерах поддержки участников СВО и их семей

В Челябинской области усилят поддержку участников СВО, получивших инвалидность. Губернатор Алексей Текслер обсудил меры помощи на заседании Совета по делам инвалидов и подчеркнул значимость комплексной поддержки ветеранов.
Текслер сообщил, что помощь участникам СВО с инвалидностью в регионе организована через «Единый центр поддержки и реабилитации участников спецоперации» по принципу «одного окна», где военнослужащие могут получить медицинскую, психологическую и юридическую помощь.
— Особое внимание уделяем реабилитации участников специальной военной операции, получивших инвалидность. Помощь оказываем в Едином центре поддержки и реабилитации участников спецоперации по принципу одного окна, — сообщил губернатор.
Глава региона отметил, что такие же центры в этом году планируется открыть в Златоусте и Магнитогорске.
— Нам важно продолжать создавать на Южном Урале пространство возможностей для самореализации каждого человека с особенностями здоровья. Поэтому мы и дальше будем совершенствовать работу всех механизмов, чтобы помощь была своевременной и адресной, — подчеркнул он.
Региональные власти уже организовали более 140 мер поддержки участников СВО и членов их семей, отметил министр социальных отношений Челябинской области. Отдельной мерой предусмотрена единовременная социальная выплата для участников спецоперации, ставших инвалидами вследствие ранения с утратой нижней конечности: средства направляются на приобретение легкового автомобиля и его оснащение техническими средствами для управления.
Региональные службы трудоустройства предоставляют субсидии работодателям на оборудование рабочих мест для инвалидов I и II групп и ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность. Сейчас в Челябинской области трудоустроено более 29% инвалидов трудоспособного возраста, что превышает среднероссийские показатели.