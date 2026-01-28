Выплаты, субсидии и сервисы: Текслер объявил о мерах поддержки участников СВО и их семей

— Нам важно продолжать создавать на Южном Урале пространство возможностей для самореализации каждого человека с особенностями здоровья. Поэтому мы и дальше будем совершенствовать работу всех механизмов, чтобы помощь была своевременной и адресной, — подчеркнул он.