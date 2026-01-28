В СВО погиб 40-летний житель Прикамья Петр Дегтянников

В селе Кочево проведут церемонию прощания с погибшим участником СВО. Дегтянников Петр Васильевич погиб при исполнении воинского долга 10 ноября 2024 года, ему было 40 лет.
Односельчане говорят о погибшем земляке как о добром и отзывчивом человеке. Он был мастером на все руки и никогда не отказывал в помощи.
Гражданская панихида и прощание с Петром Васильевичем состоятся 29 января с 13:00 до 14:00 в здании Кочевского Дома культуры.
Администрация Кочевского муниципального округа приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества.