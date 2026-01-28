Над Крымом отработала ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости Крым. Над Крымом сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
«С 13.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над территорией Белгородской области, один — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Массированная атака беспилотников на Крым и Севастополь.
Ночью и утром в среду боевики ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Крым и Севастополь. По данным Минобороны РФ, ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 23 БПЛА самолетного типа над территорией Республики Крым, шесть — над акваторией Черного моря и три — над акваторией Азовского моря.
В Севастополе сирены воздушной тревоги звучали всю ночь. Опасность в городе объявили в 00.55, об отбое сообщили в 05:35.
Утром в среду атака на город продолжилась. Тревога вновь была объявлена в 7:57. Как сообщил позже губернатор Михаил Развожаев, при атаке обломки сбитого дрона упали возле образовательного центра имени Ревякина. Осколочное ранение получил рабочий здания, который в этот момент находился на улице. Все учащиеся в этот момент были в укрытии.