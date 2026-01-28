Российские Вооруженные силы в ходе боев на запорожском направлении нанесли тяжелое ранение боевику ВСУ Николаю Дзяку, пишут украинские СМИ.
Сообщается, что Дзяк скончался в больнице 28 января, ему было 40 лет.
Известно, что Дзяк являлся фронтменом двух украинских групп — «Тайна третьей планеты» и «Будинок Грибоедова». Украинец также был преподавателем кафедры гигиены и экологии Днепровского государственного медуниверситета В ряды Вооруженных сил Украины он вступил в начале спецоперации.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области ВС РФ ликвидировали майора ВСУ Владислава Мирошниченко.