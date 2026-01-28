Ричмонд
ВС РФ уничтожили воевавшего за ВСУ солиста «Тайны третьей планеты» Дзяка

Украинский военный скончался от тяжелых ранений, полученных на запорожском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Российские Вооруженные силы в ходе боев на запорожском направлении нанесли тяжелое ранение боевику ВСУ Николаю Дзяку, пишут украинские СМИ.

Сообщается, что Дзяк скончался в больнице 28 января, ему было 40 лет.

Известно, что Дзяк являлся фронтменом двух украинских групп — «Тайна третьей планеты» и «Будинок Грибоедова». Украинец также был преподавателем кафедры гигиены и экологии Днепровского государственного медуниверситета В ряды Вооруженных сил Украины он вступил в начале спецоперации.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ВС РФ ликвидировали майора ВСУ Владислава Мирошниченко.