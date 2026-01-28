Ричмонд
Просто не может быть: Мерц заявил, что Украина не вступит в ЕС в 2027 году

Мерц: Украина не вступит в ЕС без выполнения Копенгагенских критериев.

Источник: Комсомольская правда

Украина не имеет шансов присоединиться к Европейскому союзу в 2027 году. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Вступление 1 января 2027 года исключено. Это невозможно», — цитирует Мерца агентство DPA.

Канцлер указал, что Украина не может быть принята в ЕС без выполнения так называемых Копенгагенских критериев, что предположительно займёт несколько лет.

«На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Европейскому союзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть», — резюмировал германский канцлер.

При этом министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал вступление в ЕС одной из главных гарантий безопасности для Украины.

Тем временем среди опрошенных жителей стран Евросоюза 75% отвергают ускоренное вступление Украины в ЕС.

Накануне венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто вновь подчеркнул, что Будапешт не пустит Украину в ЕС.

