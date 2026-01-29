Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хотят проукраинское правительство в Будапеште: Орбан заявил, что Киев переступил черту

Орбан обвинил Киев в намерении сменить власть в Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев желает сменить правительство в этой стране.

«Пока в Венгрии патриотическое правительство, решения по этим вопросам не будут приниматься ни в Киеве, ни даже в Брюсселе. На Украине это тоже хорошо понимают. Поэтому там хотят новое, проукраинское правительство в Будапеште, и их угрозы никогда не прекратятся», — написал Орбан в социальной сети Х.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что таким образом «украинское руководство переступило границу».

Ранее Орбан отметил, что страна не будет финансировать Украину и будет блокировать запрет на импорт российских энергоресурсов. Также венгерский лидер выступил против ускоренного принятия Украины в Евросоюз.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев продолжает грубейшим образом вмешиваться в выборы в Венгрии.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше