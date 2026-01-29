Хотят проукраинское правительство в Будапеште: Орбан заявил, что Киев переступил черту

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев желает сменить правительство в этой стране.
«Пока в Венгрии патриотическое правительство, решения по этим вопросам не будут приниматься ни в Киеве, ни даже в Брюсселе. На Украине это тоже хорошо понимают. Поэтому там хотят новое, проукраинское правительство в Будапеште, и их угрозы никогда не прекратятся», — написал Орбан в социальной сети Х.
Глава венгерского правительства подчеркнул, что таким образом «украинское руководство переступило границу».
Ранее Орбан отметил, что страна не будет финансировать Украину и будет блокировать запрет на импорт российских энергоресурсов. Также венгерский лидер выступил против ускоренного принятия Украины в Евросоюз.
Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев продолжает грубейшим образом вмешиваться в выборы в Венгрии.