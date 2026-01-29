Марочко: бойцы РФ за сутки расширили зону контроля у Ильичевки в ДНР

«За истекшие сутки на краснолиманском направлении наши военнослужащие улучшили тактическое положение и расширили зону контроля в районе Дибровы, Ильичевки и Закотного», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что украинские войска сопротивляются и контратакуют на этом участке фронта.
27 января начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что военные РФ ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки, продолжается уничтожение ВСУ в нацпарке «Святые горы».
