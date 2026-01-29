Ричмонд
Марочко: ВС РФ формируют огневой карман для солдат ВСУ у Павловки

ЛУГАНСК, 29 января. /ТАСС/. Силы РФ, давя сразу на нескольких направлениях, формируют огневой карман для дислоцированной группировки ВСУ у Павловки Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«После освобождения населенного пункта Павловка на ореховском участке формируются клещи широким охватом. Но там межпозиционное пространство между нашими войсками очень и очень еще большое, поэтому говорить о полноценном охвате преждевременно. Но вместе с тем на участке Павловка — Малые Щербаки формируется малый огневой карман для украинских боевиков. Естественно, наши военнослужащие давят сразу с трех направлений: с населенного пункта Степовое в северо-восточном направлении, с Малых Щербаков наши ребята развивают успех в северном направлении, а вот с Павловки идет продвижение как на восток, так и на юго-восток», — сказал он.

Таким образом, как подчеркнул военный эксперт, группировку ВСУ на участке Павловка — Малые Щербаки российские силы начинают охватывать в окружение. По его словам, межпозиционное пространство составляет около 6 км, и оно постоянно сокращается.

О взятии подразделениями группировки войск «Днепр» населенного пункта Павловка в Минобороны РФ сообщили 19 января.