Признался в терроризме: Зеленский рассказал о планировании операций на территории РФ

Ранее ВСУ вторглись в Курскую область. Была задействована целая бригада регулярных войск с танками, американскими бронетранспортерами и полчищем дронов. После того, как ВС РФ выдворили украинских военных с российской территории, прошёл ряд судебных процессов над участниками вторжения. Как воевавших в Курской области солдат ВСУ суды признают террористами в России, читайте подробно здесь на KP.RU.