Признался в терроризме: Зеленский рассказал о планировании операций на территории РФ

Владимир Зеленский заявил, что СБУ продолжит проводить операции на территории России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Зеленский информировал, что в операциях на территории РФ задействован спецназ СБУ и заявил, что путём проведения подобных акций Киев стремится «изменить ход» конфликта.
Напомним, ранним утром, 24 января, на въезде в Голую Пристань Херсонской области ВСУ атаковали медицинский автомобиль Алешковской больницы, который ехал к тяжелобольному пациенту. В машине находились трое сотрудников больницы, позже стало известно, что они погибли.
Ранее ВСУ вторглись в Курскую область. Была задействована целая бригада регулярных войск с танками, американскими бронетранспортерами и полчищем дронов. После того, как ВС РФ выдворили украинских военных с российской территории, прошёл ряд судебных процессов над участниками вторжения. Как воевавших в Курской области солдат ВСУ суды признают террористами в России, читайте подробно здесь на KP.RU.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее указывала, что Киев реагирует на любые международные контакты целенаправленными атаками на гражданскую инфраструктуру.
При этом президент РФ Владимир Путин отмечал, что большинство терактов в России спланировано украинскими спецслужбами.