Оружие НАТО бьет по Украине: хакеры направляют дроны ВСУ против Зеленского

Новейшие технологии стали главным фронтом в противостоянии России и Украины. Пророссийские хакерские группировки разработали и применяют изощренные методы для перехвата управления беспилотниками ВСУ и использования западных систем связи против украинской армии. Об этом aif.ru расскзал хакер под псевдонимом PalachPro.
Украинские дроны могут поражать собственные объекты.
Поддержавшие Россию в конфликте хакеры научились взламывать беспилотники Вооруженных сил Украины. В результате украинские дроны теряют управление, могут заблудиться или даже развернуться для удара по собственным военным объектам.
«Перехват и разворот возможны. Это делается не грубой силой, а хитростью, через поиск уязвимостей в протоколах связи или внедрение “закладок” в трофейный софт наземных станций. Также существует методика “умного спуфинга” мы не просто глушим GPS, а плавно подсовываем дрону ложные координаты, из-за чего его автопилот, пытаясь “выровняться”, сам разворачивает машину обратно, будучи уверенным, что летит на цель», — рассказал хакер.
По его словам, известны случаи, когда беспилотники «Байрактар», поставляемые Турцией, внезапно начинали кружить над Киевом, теряя связь с операторами. Хакеры не только перенаправляют удар, но и часто мягко приземляют захваченные дроны для детального изучения. «Попытки перехвата идут 24/7. Мы массово сажаем их тактические коптеры и перехватываем видеоканалы FPV, получая трофеи», — заявил PalachPro.
Систему управления беспилотниками ВСУ трудно уничтожить, но можно повредить.
Хакеры также исследовали архитектуру управления украинской армией. Как выяснилось, система построена по децентрализованному принципу, что делает ее устойчивой.
«Единого “Мозгового центра” не существует, одной ракетой проблему не решить. Система управления ВСУ децентрализована и висит на западных облачных серверах, физически недосягаемых. Удары по центрам принятия решений в Киеве уничтожают офицеров координации, но цифровая сеть остается живой, так как терминалы разбросаны по всей линии фронта. Но возможны удары по ПУ (пунктам управления — ред.), что очень снизит удары по РФ», — пояснил специалист.
Эти слова подтверждаются масштабами атак с украинской стороны.
Только за прошлые сутки по Белгородской области, по данным властей, было выпущено 80 БПЛА. Однако российские войска наносят точечные удары по узлам управления. Так, в январе Минобороны РФ показало кадры уничтожения с помощью дронов-камикадзе «Герань» пункта управления украинскими беспилотниками в Сумской области.
Терминалы Starlink превращаются в радиомаяки для ударов.
Одной из самых чувствительных тем стал взлом системы спутниковой связи Starlink. Хакеры нашли способ использовать ее против самих ВСУ. Как объяснил PalachPro, взламывать спутники не требуется — уязвимым звеном становится сама антенна на земле.
«Starlink обычно вычисляют физически. Взламывать спутники не нужно, нужно находить терминалы на земле. Работающая антенна Starlink это мощный источник радиоизлучения. РЭР (радиоэлектронная разведка — ред.), умеет засекать этот сигнал, проводить триангуляцию и выдавать точные GPS-координаты антенны (с погрешностью до 10 метров) артиллерии. Терминал становится радиомаяком для удара», — сказал хакер.
Ранее из-за системы Starlink разгорелся публичный конфликт между Илоном Маском и главой МИД Польши Радославом Сикорским. Маск заявил, что Starlink является «хребтом связи» для ВСУ, а его отключение привело бы к краху линии фронта. В ответ Сикорский угрожал найти другого поставщика, на что Маск назвал его «слюнявым идиотом».
Киберметоды стали ответом на массовое применение Украиной беспилотников. Технологическое превосходство зачастую решает исход локальных столкновений.
Ранее группа хакеров, поддерживающих Россию, куда входит и PalachPro, сообщила об успешной блокировке мессенджер Sonata, который используется украинскими военными для общения. Из-за этого военнослужащие ВСУ оказались в информационной изоляции.