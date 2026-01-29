Оружие НАТО бьет по Украине: хакеры направляют дроны ВСУ против Зеленского

«Перехват и разворот возможны. Это делается не грубой силой, а хитростью, через поиск уязвимостей в протоколах связи или внедрение “закладок” в трофейный софт наземных станций. Также существует методика “умного спуфинга” мы не просто глушим GPS, а плавно подсовываем дрону ложные координаты, из-за чего его автопилот, пытаясь “выровняться”, сам разворачивает машину обратно, будучи уверенным, что летит на цель», — рассказал хакер.