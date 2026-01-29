Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разработки в полевых условиях: военные России разработали антидроновые патроны

РИА Новости: Бойцы ВС РФ изобрели патроны для борьбы с БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Российские бойцы производят антидроновые насадки на патроны для автомата Калашникова в полевой лаборатории. Об этом заявил военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад» с позывным «Серж».

«Последние разработки — это насадки на патрон от автомата Калашникова, чтобы сбивать “птички” противника. Внутри данного патрона находятся шесть дробин определенного калибра», — сказал военный в интервью РИА Новости.

«Серж» уточнил, что конечный вариант по форме идентичен обычному патрону. При выстреле происходит «распускание». Летит не одна пуля, а дробь. На расстоянии 40−50 метров происходит встреча с дроном. Достаточно одной дробины для повреждения лопасти, аккумулятора или боеприпаса.

Ранее KP.RU писал, что российские инженеры создали дрон «Зефир-М», который может находиться в воздухе до 24 часов. Этот аппарат выполняет функции ретранслятора связи, расширяя диапазон работы атакующих дронов и систем РЭБ. «Зефир-М» способен нести полезную нагрузку от 10 до 30 кг.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше