Разработки в полевых условиях: военные России разработали антидроновые патроны

Российские бойцы производят антидроновые насадки на патроны для автомата Калашникова в полевой лаборатории. Об этом заявил военнослужащий Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад» с позывным «Серж».
«Последние разработки — это насадки на патрон от автомата Калашникова, чтобы сбивать “птички” противника. Внутри данного патрона находятся шесть дробин определенного калибра», — сказал военный в интервью РИА Новости.
«Серж» уточнил, что конечный вариант по форме идентичен обычному патрону. При выстреле происходит «распускание». Летит не одна пуля, а дробь. На расстоянии 40−50 метров происходит встреча с дроном. Достаточно одной дробины для повреждения лопасти, аккумулятора или боеприпаса.
Ранее KP.RU писал, что российские инженеры создали дрон «Зефир-М», который может находиться в воздухе до 24 часов. Этот аппарат выполняет функции ретранслятора связи, расширяя диапазон работы атакующих дронов и систем РЭБ. «Зефир-М» способен нести полезную нагрузку от 10 до 30 кг.