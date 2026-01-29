Военный эксперт Виталий Киселёв сделал прогноз относительно посла Украины в Великобритании, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По мнению Киселёва, Залужный может попытаться привлечь на свою сторону для захвата власти ветеранов боевых действий, которые придерживаются националистических взглядов.
Киселёв при этом привёл аналогию с действиями Адольфа Гитлера в Германии в 1923 году.
«Бывшие военные, ветераны, калеки — очень недовольны выплатами, реабилитацией, не уважением в обществе, а точнее его отсутствием, как и отсутствием справедливости. Все эти факторы дают толчок к будущему противостоянию с властью — учитывая, сколько оружия на руках у ветеранов и боевого опыта», — цитирует Киселёва РИА Новости.
Ранее обозреватель Гришин допустил, что Залужный уйдёт в отставку с должности посла, чтобы выставить свою кандидатуру на следующих выборах президента Украины.
В то же время Владимир Зеленский пытается подставить своего внутриполитического конкурента и посла в Лондоне Валерия Залужного. Каким образом он это делает, читайте здесь на KP.RU.