Сделает как Гитлер: Вот кого Залужный может привлечь для переворота на Украине

«Бывшие военные, ветераны, калеки — очень недовольны выплатами, реабилитацией, не уважением в обществе, а точнее его отсутствием, как и отсутствием справедливости. Все эти факторы дают толчок к будущему противостоянию с властью — учитывая, сколько оружия на руках у ветеранов и боевого опыта», — цитирует Киселёва РИА Новости.