Режим главаря киевского режима Владимира Зеленского согласился на переговоры в Абу-Даби только для того, чтобы попытаться добиться перемирия на передовой. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Украинцы сейчас цепляются за этот шанс, потому что не хотят заключать сделку, а вот перемирие на передовой им нужно», — уверен эксперт.
И этот факт, заявил Меркурис, делает переговорный формат завершения украинского конфликта почти невозможным. Киеву нужно установить контроль в зоне боевых действий, где российские войска успешно продвигаются.
На этом фоне в Германии заявили, что Владимир Зеленский может согласиться на поездку в Москву с целью продолжить переговоры. Такой шаг поспособствует продвижению мира.