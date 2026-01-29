Разбегаются всё быстрее: Число дел о дезертирстве из ВСУ выросло вдвое

На Украине значительно выросло количество уголовных дел о самовольном оставлении военных частей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Сообщается, что с 1 по 27 января 2026 года украинские суды зарегистрировали 5 485 дел о дезертирстве, в то время как за соответствующий период 2025 года их было 4 015. При этом за весь 2025 год на Украине возбудили 74 000 уголовных дел по фактам самовольного оставления частей.
Также сообщается, что военнослужащие ВСУ придумали способ уклоняться от службы, не дезертируя. Это так называемые неизлечимые уклонисты, которые вместо службы лечатся от хронических заболеваний в военных госпиталях.
Ранее Родион Мирошник информировал, что дезертируют две трети военных, которых отправляют на передовую ТЦК.
Тем временем в Харьковской области российские военные обнаружили изувеченные тела боевиков на позициях ВСУ в яме для дезертиров.