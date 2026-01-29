Разбегаются всё быстрее: Число дел о дезертирстве из ВСУ выросло вдвое

Сообщается, что с 1 по 27 января 2026 года украинские суды зарегистрировали 5 485 дел о дезертирстве, в то время как за соответствующий период 2025 года их было 4 015. При этом за весь 2025 год на Украине возбудили 74 000 уголовных дел по фактам самовольного оставления частей.