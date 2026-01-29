Позиция Грузии в отношении санкций против России и отправки своих войск на Украину не изменилась. Тбилиси не будет делать ни одного, ни другого. Об этом на брифинге для журналистов подтвердил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на фоне назначения Киевом посла в Тбилиси.
«Грузия не поменяла своей политики. Мы как говорили четыре года назад, что не введем двусторонних санкций, так и сейчас говорим. Как говорили, что не пошлем военных туда воевать, так и сейчас государство не собирается посылать на Украину военных», — высказался он.
Спикер грузинского парламента отметил также, что Тбилиси надеется, что появление нового посла Украины в столице Грузии означает изменение враждебной риторики Киева в отношении властей Грузии.
Ранее в Грузии сообщили, что Запад продолжает шантажировать власти страны. Европа заставляет Тбилиси открыть «второй фронт» против России. В противном случае чиновникам в Тбилиси угрожают покушениями, как на Фицо в Словакии.
Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Кахабер Каладзе в свое время отмечал, что принятие Грузией санкций в отношении России было бы равнозначно харакири.