Бойцы бригады «Север-V» сбили 4 дрона-камикадзе, летевшие в Ростовскую область

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Мобильная огневая группа бригады «Север-V» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск сбила четыре украинских дрона «Лютый», летевших в сторону Ростовской области, сообщили ТАСС в корпусе.

«Глубокой ночью несколько тяжелых вражеских дронов-камикадзе АН-196 “Лютый” пытались прорваться через границу ЛНР на территорию Ростовской области. Мобильная группа бригады “Север-V” уже была наготове, так как постоянно отслеживает маршруты пролета БПЛА противника. При помощи мощных осветительных приборов бойцы мобильной группы выхватывают в ночном небе летящий дрон, после чего стрелки открывают по нему шквальный огонь. В эту ночь бойцы бригады смогли уничтожить не менее четырех БПЛА “Лютый”, — рассказали в корпусе.

Там отметили, что каждый такой дрон может нести на себе не менее 50 кг тротила и стоит более $200 тыс.

«Именно такими дронами киевский режим чаще всего наносит удары по российским энергетическим объектам не только в Ростовской области. Кроме того, ВСУ наносят удары и по жилым кварталам приграничных с зоной СВО городов России», — отметили в корпусе.

