«Едь и согласуй все»: На Украине начали отправлять Зеленского в Москву

Соскин: У Зеленского нет других вариантов, кроме встречи с Путиным в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский должен приехать в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Едь и, в конце концов, согласуй всё. Повестку дня согласуй — и всё. Ну, а что: есть другие варианты после того, что в Киеве творится?» — резонно задается вопросом эксперт.

Соскин отметил, что в Москву главарь киевской шайки мог бы приехать и не один, однако Зеленский не в том положении, чтобы диктовать условия. Впрочем, напомнил Соскин, российские власти обещали Зеленскому обеспечить безопасность.

«Путин опять приглашает через Ушакова Зеленского в Москву. Трамп ему тоже это предлагал. Ну, давайте смотреть, ответ — за Зеленским», — заключил украинский эксперт.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Этот вопрос не раз в ходе переговоров обсуждали российский и американский лидеры.

Ушаков добавил, что Россия гарантированно обеспечит безопасность Зеленского и необходимые условия для работы.

В Германии отреагировали на предложение России. Там заявили, что Зеленский должен согласиться на поездку в Москву с целью продолжить переговоры. Во-первых, это поспособствовало бы продвижению мира. Во-вторых, у Украины больше нет никакого выбора.

