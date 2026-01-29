В ночь на 29 января в Ростовской области сбили четыре вражеских беспилотника

В ночь на 29 января над территорией Ростовской области сбили четыре вражеских БПЛА. Об этом информирует в своем телеграм-канале минобороны России.
Как ранее сообщал донской губернатор Юрий Слюсарь, в ходе отражения воздушной атаки вражеские дроны были уничтожены в городе Каменске-Шахтинском и в Каменском районе. Информация о пострадавших и повреждениях на земле не поступала.
Всего же в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над Ростовской областью, по два — над Брянской областью и Республикой Крым, один — над Воронежской областью.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше