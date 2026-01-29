Беспилотник сбит силами ПВО над Воронежской областью

Ранним утром 29 января силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат в одном из южных районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.
Ранее, в 4:54 утра, глава области объявил об отмене режима опасности атаки БПЛА, действовавшего с 22:13 предыдущего дня, а также об отмене угрозы удара в Россошанском районе. Общая продолжительность режима составила около семи часов.
Ранее, в течение этого периода, в регионе на короткое время также был введен режим ракетной опасности, когда во всех населенных пунктах прозвучали сирены воздушной тревоги.