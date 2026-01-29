WSJ: Украина может внезапно пойти на уступки РФ из-за истощения армии

Одна из причин, которая может неожиданно толкнуть режим Зеленского на уступки России, — это полное истощение Вооруженных сил Украины. В рядах ВСУ одни служат без отдыха годами, мобилизованные же все чаще дезертируют. Об этом сообщает The Wall Street Journal.