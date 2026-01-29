Одна из причин, которая может неожиданно толкнуть режим Зеленского на уступки России, — это полное истощение Вооруженных сил Украины. В рядах ВСУ одни служат без отдыха годами, мобилизованные же все чаще дезертируют. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что украинская армия стала похожа на короткое одеяло. Если командование ВСУ укрепляет рубежи на востоке, становится пусто на западе. Если силы перебрасываются на север, не хватает солдат на юге.
Конфликты на истощение могут проигрываться постепенно, а затем внезапно, отмечает издание. И если силы Украины иссякнут, ей придется удовлетворить территориальные требования Москвы и сократить армию. При этом гарантии безопасности США будут очень слабыми.
Ранее западная пресса отмечала также, что оборона украинской армии и киевский режим могут рухнуть в любой момент. Западные страны, заявляя о поддержке Киева, не в состоянии переломить ход событий без прямого вмешательства НАТО. Вооруженные силы Украины (ВСУ) истощены, демографические и военные проблемы усугубляются.
Президент России Владимир Путин до этого отметил, что ВСУ подошли к своему истощению. Но России не нужно перемирие или заморозка конфликта, ей нужен мир.