Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли точный удар по позициям украинских формирований в Запорожской области. В результате работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» был ликвидирован опорный пункт противника и замаскированные склады с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Успешной атаке предшествовала работа разведчиков 29-й гвардейской общевойсковой армии, которые передали координаты объектов на огневые позиции.
Удар наносился осколочно-фугасными снарядами. Успешное поражение целей позволило ослабить оборонительные возможности ВСУ на данном участке фронта.
В министерстве отметили, что артиллерийские подразделения группировки «Восток» несут круглосуточное дежурство. Помимо складов и живой силы, регулярно наносятся удары по пунктам управления беспилотной авиацией и огневым средствам противника.