«Ураган» поразил опорный пункт и склады боеприпасов ВСУ в Запорожье. Видео

Мощный удар реактивной артиллерии по запорожским объектам ВСУ стал результатом эффективного взаимодействия разведки и огневых подразделений. Точный залп «Урагана» лишил украинские подразделения запасов боеприпасов и узла обороны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли точный удар по позициям украинских формирований в Запорожской области. В результате работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» был ликвидирован опорный пункт противника и замаскированные склады с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Успешной атаке предшествовала работа разведчиков 29-й гвардейской общевойсковой армии, которые передали координаты объектов на огневые позиции.

Удар наносился осколочно-фугасными снарядами. Успешное поражение целей позволило ослабить оборонительные возможности ВСУ на данном участке фронта.

В министерстве отметили, что артиллерийские подразделения группировки «Восток» несут круглосуточное дежурство. Помимо складов и живой силы, регулярно наносятся удары по пунктам управления беспилотной авиацией и огневым средствам противника.