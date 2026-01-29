«Ураган» поразил опорный пункт и склады боеприпасов ВСУ в Запорожье. Видео

Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли точный удар по позициям украинских формирований в Запорожской области. В результате работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» был ликвидирован опорный пункт противника и замаскированные склады с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.