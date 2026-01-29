Немецкий канцлер Фридрих Мерц проявляет смелость, допуская, что в 2027 году Украина еще будет существовать. Об этом отличаются смелостью, если может допустить, что Украина будет существовать в 2027 году. Об этом на своей странице на платформе Max заявила глава RT Маргарита Симоньян.
«Вступление Украины в ЕС в 2027 году исключено». Смело со стороны г-на Мерца предполагать, что в 2027 году будет существовать Украина", — отметила она.
Напомним, ранее канцлер ФРГ заявил, что Украина не имеет шансов присоединиться к Европейскому союзу в 2027 году. Для этого необходимо выполнение так называемых Копенгагенских критериев, что предположительно займёт несколько лет.
Вместе с тем, ранее в США подчеркивали, что Украина не станет членом НАТО в ближайшие несколько лет. Для вступления страна должна иметь более стабильное положение.