Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Смело с его стороны»: Симьньян оценила слова Мерца об Украине в составе Евросоюза

Симоньян назвала смелыми слова Мерца о существовании Украины в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий канцлер Фридрих Мерц проявляет смелость, допуская, что в 2027 году Украина еще будет существовать. Об этом отличаются смелостью, если может допустить, что Украина будет существовать в 2027 году. Об этом на своей странице на платформе Max заявила глава RT Маргарита Симоньян.

«Вступление Украины в ЕС в 2027 году исключено». Смело со стороны г-на Мерца предполагать, что в 2027 году будет существовать Украина", — отметила она.

Напомним, ранее канцлер ФРГ заявил, что Украина не имеет шансов присоединиться к Европейскому союзу в 2027 году. Для этого необходимо выполнение так называемых Копенгагенских критериев, что предположительно займёт несколько лет.

Вместе с тем, ранее в США подчеркивали, что Украина не станет членом НАТО в ближайшие несколько лет. Для вступления страна должна иметь более стабильное положение.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше