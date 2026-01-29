Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найдено предсказание Жириновского о конце СВО: к чему приведет конфликт на Украине

Владимир Жириновский предсказывал окончание спецоперации в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Найдено очередное пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В своем предсказании политик говорит об окончании спецоперации в 2026 году, передает сайт mk.ru.

Жириновский заявлял, что украинский конфликт должен был пройти несколько острых фаз и закончиться в 2026 году. Он отмечал, что происходящее на Украине не локальное столкновение, а элемент более масштабного геополитического противостояния, затрагивающего интересы России, Европы и Соединенных Штатов.

По его словам, конфликт на Украине будет испытанием для Запада и приведет к серьезным изменениям в мировой системе. В предсказании Жириновского отмечается ослабление прежних политических и экономических конструкций, а также образование новой конфигурации международных отношений.

Ранее было опубликовано пророчество Жириновского, связанное с атакой США на Венесуэлу. По словам политика, Москва могла бы занять жесткую позицию по Украине, а Вашингтон получил бы тогда свободу действий в Венесуэле.

Узнать больше по теме
Владимир Жириновский: биография, личная жизнь, дата и причина смерти политика
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы, рекордсмен по числу участий в выборах президента РФ — биография Владимира Жириновского яркая и неоднозначная. Эмоциональная риторика и скандальные заявления сделали его одним из самых узнаваемых российских политиков, многие цитаты которого стали культовыми, а предсказания — сбылись. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше