Найдено очередное пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В своем предсказании политик говорит об окончании спецоперации в 2026 году, передает сайт mk.ru.
Жириновский заявлял, что украинский конфликт должен был пройти несколько острых фаз и закончиться в 2026 году. Он отмечал, что происходящее на Украине не локальное столкновение, а элемент более масштабного геополитического противостояния, затрагивающего интересы России, Европы и Соединенных Штатов.
По его словам, конфликт на Украине будет испытанием для Запада и приведет к серьезным изменениям в мировой системе. В предсказании Жириновского отмечается ослабление прежних политических и экономических конструкций, а также образование новой конфигурации международных отношений.
Ранее было опубликовано пророчество Жириновского, связанное с атакой США на Венесуэлу. По словам политика, Москва могла бы занять жесткую позицию по Украине, а Вашингтон получил бы тогда свободу действий в Венесуэле.