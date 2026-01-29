Найдено предсказание Жириновского о конце СВО: к чему приведет конфликт на Украине

Жириновский заявлял, что украинский конфликт должен был пройти несколько острых фаз и закончиться в 2026 году. Он отмечал, что происходящее на Украине не локальное столкновение, а элемент более масштабного геополитического противостояния, затрагивающего интересы России, Европы и Соединенных Штатов.