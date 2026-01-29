Каллас допустила территориальные уступки Украины взамен гарантий безопасности

Украинская сторона может пойти на «жесткие» территориальные уступки на переговорах с Россией взамен гарантий безопасности. Такое заявление сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
«Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины. И тогда должно быть совершенно ясно, что мир для остальной части Украины есть», — сказала она перед началом заседания глав МИД стран ЕС, отметив, что США должны учитывать это обстоятельство.
Ранее сообщалось, что лидеры европейских стран потратили часы, чтобы попытаться убедить США привлечь военных для обеспечения гарантий безопасности Украине.
Позже появилось сообщение СМИ, что США якобы готов дать Украине гарантии безопасности в обмен на согласие на территориальные уступки в рамках мирного договора. Однако Белый дом опроверг эту публикацию.
Тем временем спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский затягивает мирный процесс на Украине. По его словам, отказ украинской стороны идти на территориальные уступки стал главным препятствием для завершения конфликта.