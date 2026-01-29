В Ангарске военнослужащих с зоны СВО наградили за боевые заслуги

В Ангарске военнослужащих с зоны специальной военной операции наградили за боевые заслуги. Орден Мужества получили три бойца. В апреле 2024 года младший сержант Дмитрий Давыдов во время воздушной разведки заметил раненых бойцов и, не раздумывая, бросился их спасать.