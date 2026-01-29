В Ангарске военнослужащих с зоны СВО наградили за боевые заслуги

В Ангарске военнослужащих с зоны специальной военной операции наградили за боевые заслуги. Орден Мужества получили три бойца. В апреле 2024 года младший сержант Дмитрий Давыдов во время воздушной разведки заметил раненых бойцов и, не раздумывая, бросился их спасать.
— Рядовые Александр Охрименко и Руслан Щапов служили в одной мотострелковой бригаде. Александр исполнял обязанности заместителя командира стрелкового взвода, а Руслан был водителем-гранатометчиком, — сообщил в своем телеграм-канале мэр Ангарска Сергей Петров.
Героический подвиг пулеметчика Артема Ртыщева, который с 2022 года стоял на страже Родины, отмечен медалью «За отвагу». Его боевой товарищ, гранатометчик Виктор Забродин, также получил заслуженную награду за мужество. Оба бойца были вынуждены оставить службу из-за тяжелых ранений. А медалью «За ратную доблесть» отмечен депутат Думы Андрей Середкин, который является действующим участником СВО.