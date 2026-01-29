Ричмонд
SHOT: потери ВСУ на Купянском направлении достигли 5,5 тысяч человек

Общие потери ВСУ в районе Купянска и Купянска-Узлового достигли 5,5 тысячи человек на фоне уличных боев. За последние сутки российские силы отразили пять контратак противника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Общие потери украинских войск в Купянске и Купянске-Узловом составили около 5,5 тысячи человек. О текущей обстановке на данном участке фронта сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, только за минувшие сутки российские подразделения отразили пять контратак противника. В ходе боев ликвидировано около 80 военнослужащих, в том числе бойцы элитной украинской бригады «Хартия». Сейчас командование ВСУ стягивает к Купянску-Узловому дополнительные группы штурмовиков и тяжелую технику, пытаясь вернуть утраченный контроль над населенным пунктом.

В самом Купянске продолжаются уличные бои. Российская авиация работает по украинским позициям в лесных массивах и окрестностях Моначиновки, Смородьковки и Благодатовки, нанося до 20 ударов ежедневно.

Интенсивное воздействие с воздуха вынудило подразделения ВСУ отодвинуть пункты управления беспилотниками дальше от линии боевого соприкосновения. Несмотря на попытки Киева организовать контратаки, российские силы продолжают удерживать инициативу на данном направлении.