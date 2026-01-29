SHOT: потери ВСУ на Купянском направлении достигли 5,5 тысяч человек

По информации канала, только за минувшие сутки российские подразделения отразили пять контратак противника. В ходе боев ликвидировано около 80 военнослужащих, в том числе бойцы элитной украинской бригады «Хартия». Сейчас командование ВСУ стягивает к Купянску-Узловому дополнительные группы штурмовиков и тяжелую технику, пытаясь вернуть утраченный контроль над населенным пунктом.