Эксперт указал на особенности дронов Rodeur на вооружении ВСУ

Кнутов добавил, что, согласно характеристикам французского дрона, он может находится в воздухе до пяти часов и развивать скорость до 120 км/ч. Rodeur выпускают в двух модификациях: для разведки и для поражения целей. Эксперт отметил, что первый вариант может вести наблюдение за объектами противника и контролировать действия второго варианта — дрона-камикадзе. Ударный дрон Rodeur отличается от разведывательного тем, что в носовой части вставлен боеприпас.