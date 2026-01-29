Ричмонд
Эксперт указал на особенности дронов Rodeur на вооружении ВСУ

Украинские военные получили экспериментальную партию французских беспилотников Rodeur из композитных материалов, которые делают их малозаметными. На эту особенность дронов обратил внимание в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: EOS TECHNOLOGIE

Эксперт уточнил, что пока ВСУ получили только партию опытных образцов для проведения испытаний в реальных боевых условиях. Собеседник NEWS.ru добавил, что французские разработчики используют зону СВО как полигон для экспериментов — на практике устанавливают недостатки своих изобретений, чтобы усовершенствовать их перед запуском в серийное производство.

«Существует вероятность того, что Rodeur будет наводиться за счет соответствующих систем. Здесь вопросы первостепенные: это использование композитных материалов для того, чтобы снизить радиолокационную заметность, плюс шифрование радиосигнала, чтобы не могли подавить системы РЭБ», — объяснил он.

Кнутов добавил, что, согласно характеристикам французского дрона, он может находится в воздухе до пяти часов и развивать скорость до 120 км/ч. Rodeur выпускают в двух модификациях: для разведки и для поражения целей. Эксперт отметил, что первый вариант может вести наблюдение за объектами противника и контролировать действия второго варианта — дрона-камикадзе. Ударный дрон Rodeur отличается от разведывательного тем, что в носовой части вставлен боеприпас.

О поставках дронов Rodeur из Франции на Украину ранее сообщил France 24. Производитель беспилотников — компания EOS Technologie. По словам президента компании Марка Зульяни, Европа в дальнейшем сможет использовать беспилотники «в качестве щита», а Украина в настоящее время — «в качестве меча».