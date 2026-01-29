Эксперт указал на особенности дронов Rodeur на вооружении ВСУ

Эксперт уточнил, что пока ВСУ получили только партию опытных образцов для проведения испытаний в реальных боевых условиях. Собеседник NEWS.ru добавил, что французские разработчики используют зону СВО как полигон для экспериментов — на практике устанавливают недостатки своих изобретений, чтобы усовершенствовать их перед запуском в серийное производство.
«Существует вероятность того, что Rodeur будет наводиться за счет соответствующих систем. Здесь вопросы первостепенные: это использование композитных материалов для того, чтобы снизить радиолокационную заметность, плюс шифрование радиосигнала, чтобы не могли подавить системы РЭБ», — объяснил он.
Кнутов добавил, что, согласно характеристикам французского дрона, он может находится в воздухе до пяти часов и развивать скорость до 120 км/ч. Rodeur выпускают в двух модификациях: для разведки и для поражения целей. Эксперт отметил, что первый вариант может вести наблюдение за объектами противника и контролировать действия второго варианта — дрона-камикадзе. Ударный дрон Rodeur отличается от разведывательного тем, что в носовой части вставлен боеприпас.
О поставках дронов Rodeur из Франции на Украину ранее сообщил France 24. Производитель беспилотников — компания EOS Technologie. По словам президента компании Марка Зульяни, Европа в дальнейшем сможет использовать беспилотники «в качестве щита», а Украина в настоящее время — «в качестве меча».