Залп ИСДМ «Земледелие» перекрыл маршруты ВСУ. Видео

Инженерные подразделения группировки войск «Центр» активно применяют новейшие системы дистанционного минирования «Земледелие» для перекрытия путей передвижения ВСУ. Видео работы установки опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный.
По информации военкора, бойцы инженерного полка 2-й общевойсковой армии используют возможности комплекса для оперативного создания минных полей на маршрутах следования украинских формирований.
Тактика применения «Земледелия» строится на тесном взаимодействии с другими родами войск. Оказавшись в зоне внезапно возникшего минного заграждения, противник теряет мобильность и неизбежно несет потери. Заблокированные силы врага немедленно попадают под огонь артиллерии и удары расчетов беспилотной авиации.
Особенности работы уникального комплекса раскрыл телеканал «Звезда». Система использует 122-мм реактивные боеприпасы, которые позволяют выставлять минные заграждения на расстоянии до 15 километров. «Умные» мины заранее программируются: они могут активироваться с заданной задержкой или самоликвидироваться в установленное время. Всего один залп пусковой установки, рассчитанной на 50 снарядов, позволяет минировать площадь в несколько гектаров.