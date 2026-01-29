Залп ИСДМ «Земледелие» перекрыл маршруты ВСУ. Видео

Особенности работы уникального комплекса раскрыл телеканал «Звезда». Система использует 122-мм реактивные боеприпасы, которые позволяют выставлять минные заграждения на расстоянии до 15 километров. «Умные» мины заранее программируются: они могут активироваться с заданной задержкой или самоликвидироваться в установленное время. Всего один залп пусковой установки, рассчитанной на 50 снарядов, позволяет минировать площадь в несколько гектаров.