WSJ назвала три сценария развития ситуации на Украине

Второй возможный сценарий — проигрыш Украины на поле боя, к которому приведет дефицит вооружения и бойцов. Победу Москве также обеспечит преимущество в войне дронов. В итоге российская армия прорвет линию обороны, и Киев будет вынужден принять условия Кремля. В этом случае Украине придется согласиться на сокращение армии и увеличение российского влияния. Кроме того, в этом случае «гарантии безопасности» со стороны США будут ничтожными.