WSJ назвала три сценария развития ситуации на Украине

Наиболее вероятным будущим для Украины издание считает продолжение военного конфликта, пишет «Лента.ру». По версии WSJ, переговорный процесс Киева и Москвы будет буксовать, так как украинские власти не хотят соглашаться на территориальные уступки, а Кремль намерен следовать своим стратегическим целям. По мнению экспертов, для продолжения военного противостояния обе стороны имеют финансовые, технические и людские ресурсы.
Второй возможный сценарий — проигрыш Украины на поле боя, к которому приведет дефицит вооружения и бойцов. Победу Москве также обеспечит преимущество в войне дронов. В итоге российская армия прорвет линию обороны, и Киев будет вынужден принять условия Кремля. В этом случае Украине придется согласиться на сокращение армии и увеличение российского влияния. Кроме того, в этом случае «гарантии безопасности» со стороны США будут ничтожными.
Третий вариант развития событий — Москву вынудит пойти на компромисс экономическая ситуация, вызванная усилением санкций. В этом случае украинские власти могут сомневаться в искренних намерениях российской стороны заключить мир, пишет издание.
WSJ считает, что самым важным фактором, который пока определяет вектор происходящего на Украине, является позиция президента США Дональда Трампа и его команды.
Ранее Трамп заявил, что считает, что процесс урегулирования украинского кризиса развивается в позитивном ключе. Он добавил, что разрешение конфликта «на подходе».