Выплата в 2,4 миллиона и бесплатная земля: на Кубани напомнили о мерах поддержки контрактников

Прямые выплаты и подготовка.
Главным финансовым стимулом остается единовременная выплата. При заключении контракта военнослужащий получает на руки 2,4 миллиона рублей. Кроме денег регион гарантирует высокий уровень подготовки. Обучение новобранцев проводят инструкторы, которые имеют реальный боевой опыт. Каждый боец получает современную экипировку и все необходимое снаряжение.
Помощь семьям и льготы.
Государство берет на себя заботу и о близких участников спецоперации. Список льгот постоянно расширяется. В него входят бесплатные земельные участки и помощь в проведении газа в дома. Также бойцам списывают долги по кредитам и выдают сертификаты на лечение в лучших санаториях.
«Краснодарский край предлагает отличные условия для граждан, которые заключают контракт с Минобороны России. Помимо крупных выплат, участники спецоперации и их семьи получают широкий спектр мер господдержки. Это и помощь в газификации домовладений, и списание кредитов, и предоставление земельных участков. Наша задача — обеспечить защитников всем необходимым и поддержать их семьи в тылу», — прокомментировали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Кубань предлагает хорошие условия для службы.
Куда обращаться за подробностями.
Для тех, кто хочет узнать больше о службе по контракту, работает специальный информационный ресурс. Вся актуальная информация собрана на официальном сайте контракт23.рф. Также задать вопросы можно по номеру телефона горячей линии: