Опубликованы кадры уничтожения российским дроном макета истребителя F-16

12 января Минобороны России сообщило, что в результате удара ракетного комплекса «Орешник» по Львову, нанесенного 9 января, был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. На нем собирали беспилотные летательные аппараты, которые применяли для ударов по территории России, а также ремонтировали и обслуживали самолеты Вооруженных сил Украины, в том числе переданные западными странами F-16 и МиГ-29.